Іспанія обіграла Францію 5-4 у півфіналі Ліги націй УЄФА

Ламін Ямал та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

В Лісабоні відбувся яскравий другий півфінал Ліги націй УЄФА. В цьому матчі збірна Іспанії зіграла з Францією.

Матч вийшов дуже захопливим на голи й обидві команди забили дев’ять м’ячів, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Червона фурія" відкрила рахунок на 22-й хвилині, коли Ламін Ямал із правого флангу віддав пас на Мікеля Оярсабаля, а той асистував Ніко Вільямсу. Через три хвилини Оярсабаль скинув м’яч на Мікеля Меріно, який пробив у ближній кут — 2:0.

У другому таймі Ямал реалізував пенальті на 54-й хвилині, а через дві хвилини Педрі після пасу Вільямса довів перевагу до 4:0. Після цього на 59-й хвилині Кіліан Мбаппе з пенальті розмочив рахунок.

Однак, на 67-й хвилині Ямал замкнув простріл Педро Порро, зробивши рахунок 5:1.

Ламін Ямал. Фото: Reuters

Франція розпочала камбек на 79-й хвилині, коли Райан Шеркі скоротив відставання ударом із зони перед штрафним, а на 84-й автогол Даніеля Вівіана після прострілу Маланга Гюсто повернув інтригу.

У компенсований час, на 90+3-й хвилині, Шеркі асистував Коло Муані, який головою зробив рахунок 5:4. Проте Франція не встигла зрівняти, і Іспанія святкувала перемогу.

Іспанія тепер зіграє у фіналі Ліги націй проти Португалії 8 червня о 22:00 за київським часом на "Ештадіу да Луж". Франція побореться за третє місце з Німеччиною того ж дня о 16:00.

Іспанія — Франція 5:4

Голи: Вільямс, 22, Меріно, 25, Ямал, 54 (пен.), 67, Педрі, 56 — Мбаппе, 59 (пен.), Шеркі, 79, Вівіан, 84 (авт.), Коло Муані, 90+3

Іспанія: Сімон — Порро, Ле Норман (Вівіан, 77), Гюйсен, Кукурелья — Меріно (Гаві, 90+1), Субіменді, Педрі (Руїс, 64) — Ямал, Оярсабаль (Омородіон, 77), Вільямс (Ольмо, 64).

Франція: Меньян — Калулу (Гюсто, 63), Конате, Ленгле (Л. Ернандес, 72), Т. Ернандес — Коне, Рабьо — Дембеле (Коло Муані, 76), Олісе (Шеркі, 63), Дуе (Баркола, 63) — Мбаппе.

Попередження: Ямал, Гаві — Рабьо, Т. Ернандес, Коло Муані, Коне

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