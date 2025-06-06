Испания обыграла Францию 5-4 в полуфинале Лиги наций УЕФА

Ламин Ямал и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

В Лиссабоне состоялся яркий второй полуфинал Лиги наций УЕФА. В этом матче сборная Испании сыграла с Францией.

Матч получился очень увлекательным на голы, ведь обе команды забили девять мячей, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Красная фурия" открыла счет на 22-й минуте, когда Ламин Ямал с правого фланга отдал пас на Микеля Оярсабаля, а тот ассистировал Нико Уильямсу. Через три минуты Оярсабаль сбросил мяч на Микеля Мерино, который пробил в ближний угол - 2:0.

Во втором тайме Ямал реализовал пенальти на 54-й минуте, а через две минуты Педри после паса Уильямса довел преимущество до 4:0. После этого на 59-й минуте Килиан Мбаппе с пенальти размочил счет.

Однако, на 67-й минуте Ямал замкнул прострел Педро Порро, сделав счет 5:1.

Ламин Ямал. Фото: Reuters

Франция начала камбэк на 79-й минуте, когда Райан Шерки сократил отставание ударом из зоны перед штрафной, а на 84-й автогол Даниэля Вивиана после прострела Маланга Гюсто вернул интригу.

В компенсированное время, на 90+3-й минуте, Шерки ассистировал Коло Муани, который головой сделал счет 5:4. Однако Франция не успела сравнять, и Испания праздновала победу.

Испания теперь сыграет в финале Лиги наций против Португалии 8 июня в 22:00 по киевскому времени на "Эштадиу да Луж". Франция поборется за третье место с Германией в тот же день в 16:00.

Испания - Франция 5:4

Голы: Уильямс, 22, Мерино, 25, Ямал, 54 (пен.), 67, Педри, 56 — Мбаппе, 59 (пен.), Шерки, 79, Вивиан, 84 (авт.), Коло Муани, 90+3

Испания: Симон — Порро, Ле Норман (Вивиан, 77), Гюйсен, Кукурелья — Мерино (Гави, 90+1), Субименди, Педри (Руис, 64) — Ямал, Оярсабаль (Омородион, 77), Уильямс (Ольмо, 64).

Франция: Меньян — Калулу (Гюсто, 63), Конате, Ленгле (Л. Эрнандес, 72), Т. Эрнандес — Коне, Рабьо — Дембеле (Коло Муани, 76), Олисе (Шерки, 63), Дуэ (Баркола, 63) — Мбаппе.

Предупреждения: Ямал, Гави — Рабьо, Т. Эрнандес, Коло Муани, Коне

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