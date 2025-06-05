Узбекистан впервые в истории вышел на чемпионат мира по футболу

Сборная Узбекистана по футболу. Фото: Reuters

Чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике уже добавляет первые сюрпризы. В большинстве, они связаны с участниками турнира.

Одним из неожиданных участников ЧМ-2026 стала сборная Узбекистана, сообщил портал Новини.LIVE.

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Узбекистан шокировал в отборе

Сборная Узбекистана по футболу впервые в истории получила путевку на чемпионат мира, который состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Историческое достижение стало возможным 5 июня в Абу-Даби благодаря ничьей (0:0) в гостевом матче против ОАЭ в рамках третьего раунда азиатской квалификации к ЧМ-2026.

После девяти туров из десяти Узбекистан набрал 18 очков и занимает второе место в группе A, с которого в последнем 10-м туре уже не упадет.

Помешать Узбекистану попасть на ЧМ-2026 могла только команда ОАЭ, которая перед девятым туром имела 13 очков, а сейчас с 14-ю проигрывает все те же четыре балла и потеряла математические шансы обойти узбеков.

Лидером группы является сильная сборная Ирана, у которой 20 очков. Четвертым идет Катар (10 очков), пятым — Кыргызстан (6) и шестой — Северная Корея (2).

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