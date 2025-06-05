Лунин матчи с Канадой и Новой Зеландией назвал подготовкой к ЧМ-2026

Андрей Лунин. Фото: скриншот

Сборная Украины сейчас находится в Канаде, где готовится к товарищескому турниру. Национальная команда сыграет против Канады и Новой Зеландии.

О важности игры рассказал вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин в интервью YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

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Лунин видит элемент подготовки

Вратарь акцентировал на важности этих игр для подготовки к отбору на чемпионат мира-2026.

Лунин отметил, что Канада и Новая Зеландия имеют разные стили игры, но ключевым для Украины является максимальная концентрация на тренировочном сборе. По его словам, эти матчи — последняя возможность для команды сыграться, отработать тактику и провести время вместе перед официальными поединками.

"Все команды разные. Для нас важно, что это последняя возможность подготовиться к отбору на чемпионат мира, побыть вместе, сыграть две игры вместе. У нас должен быть фокус на то, чтобы максимально продуктивно отработать этот сбор", — сказал Лунин.

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