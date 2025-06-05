Лунін матчі з Канадою та Новою Зеландією назвав підготовкою до ЧС-2026

Андрій Лунін. Фото: скриншот

Збірна України наразі знаходиться в Канаді, де готується до товариського турніру. Національна команда зіграє проти Канади та Навої Зеландії.

Про важливість гри розповів воротар збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін в інтерв’ю YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

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Лунін бачить елемент підготовки

Воротар акцентував на важливості цих ігор для підготовки до відбору на чемпіонат світу-2026.

Лунін зазначив, що Канада та Нова Зеландія мають різні стилі гри, але ключовим для України є максимальна концентрація на тренувальному зборі. За його словами, ці матчі — остання можливість для команди зігратися, відпрацювати тактику та провести час разом перед офіційними поєдинками.

"Усі команди різні. Для нас важливо, що це остання можливість підготуватися до відбору на чемпіонат світу, побути разом, зіграти дві гри разом. У нас має бути фокус на те, щоб максимально продуктивно відпрацювати цей збір", — сказав Лунін.

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