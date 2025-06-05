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Головна Спорт Євро-2025 — склад молодіжки України офіційно затверджено

Євро-2025 — склад молодіжки України офіційно затверджено

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Дата публікації: 5 червня 2025 10:49
Мельгоса здивував заявкою молодіжної збірної України на Євро-2025
Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса. Фото: УАФ

Збірна України U-21 оголосила фінальну заявку на чемпіонат Європи 2025 року. До списку потрапили 23 футболісти, серед яких є як лідери останніх років, так і нові прізвища.

Деякі рішення тренерського штабу викликали здивування серед уболівальників та експертів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Головний тренер команди Унаї Мельгоса особисто затвердив склад, який представлятиме Україну в Словаччині. Турнір стартує вже 11 червня, і підготовка збірної входить у фінальну фазу.

Заявка сборной Украины на Евро-2025
Заявка збірної України на Євро-2025. Фото: УАФ

Що чекає на збірну України

"Синьо-жовті" впевнено пройшли відбірковий турнір, посівши друге місце у своїй групі. Команда продемонструвала зрілу гру та обіграла таких суперників, як Англія та Північна Македонія. Завдяки стабільним виступам і глибині складу українці заслужили місце серед учасників фінального етапу.

Руслан Нещерет
Руслан Нещерет працює на тренуванні. Фото: УАФ

Розклад матчів України на Євро-2025 (U-21)

  • 12 червня, 19:00, Прешов: Україна — Данія
  • 15 червня, 19:00, Кошице: Фінляндія — Україна
  • 18 червня, 19:00, Прешов: Нідерланди — Україна

Очікується, що ключову роль зіграють футболісти, які вже мають досвід виступів за дорослі клуби та національні команди. Мета збірної — вийти до плей-оф та поборотися за медалі, повторивши або перевершивши досягнення Євро-2023, коли команда дійшла до півфіналу.

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спорт футбол молодіжна збірна України Унаї Мельгоса Євро-2025
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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