Мельгоса удивил заявкой молодежной сборной Украины на Евро-2025

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса. Фото: УАФ

Сборная Украины U-21 огласила финальную заявку на чемпионат Европы 2025 года. В список попали 23 футболиста, среди которых есть как лидеры последних лет, так и новые фамилии.

Некоторые решения тренерского штаба вызвали удивление среди болельщиков и экспертов, сообщает официальный сайт УАФ.

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Заявка сборной Украины на Евро-2025. Фото: УАФ

Что ждет сборную Украины

"Сине-желтые" уверенно прошли отборочный турнир, заняв второе место в своей группе. Команда продемонстрировала зрелую игру и обыграла таких соперников, как Англия и Северная Македония. Благодаря стабильным выступлениям и глубине состава украинцы заслужили место среди участников финального этапа.

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Расписание матчей Украины на Евро-2025 (U-21)

12 июня, 19:00, Прешов: Украина — Дания

15 июня, 19:00, Кошице: Финляндия — Украина

18 июня, 19:00, Прешов: Нидерланды — Украина

Ожидается, что ключевую роль сыграют футболисты, уже имеющие опыт выступлений за взрослые клубы и национальные команды. Цель сборной — выйти в плей-офф и побороться за медали, повторив или превзойдя достижение Евро-2023, когда команда дошла до полуфинала.

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