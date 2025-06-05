Узбекистан вперше в історії вийшов на чемпіонат світу з футболу

Вперше на чемпіонаті світу з футболу зіграє Узбекистан
Чемпіонат світу з футболу, який пройде в 2026 році в США, Канаді та Мексиці вже додає перші сюрпризи. В більшості, вони пов’язані з учасниками турніру.
Одним із несподіваних учасників ЧС-2026 стала збірна Узбекистану, повідомив портал Новини.LIVE.
Узбекистан шокував у відборі
Збірна Узбекистану з футболу вперше в історії здобула путівку на чемпіонат світу, який відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року.
Історичне досягнення стало можливим 5 червня в Абу-Дабі завдяки нічиїй (0:0) у гостьовому матчі проти ОАЕ в рамках третього раунду азійської кваліфікації до ЧС-2026.
Після дев'яти турів із десяти Узбекистан набрав 18 очок і посідає друге місце в групі A, з якого в останньому 10-му турі вже не впаде.
Завадити Узбекистану потрапити на ЧС-2026 могла лише команда ОАЕ, яка перед дев'ятим туром мала 13 очок, а наразі має 14 та програє все ті ж чотири бали і втратила математичні шанси обійти узбеків.
Лідером групи є сильна збірна Ірану, у якої 20 очок. Четвертим йде Катар (10 очок), п'ятим — Киргизстан (6) і шостою — Північна Корея (2).
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