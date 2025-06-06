Мбаппе назвал причину разгрома сборной Франции в матче с Испанией

Килиан Мбаппе в матче против Испании. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Сборная Франции проиграла Испании в ярком полуфинале Лиги наций со счетом 4:5. Команда Дидье Дешама сумела навязать борьбу только во второй половине матча.

Мбаппе остался недоволен тем, как "трехцветные" провели большую часть матча, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Испанцы доминировали в первом тайме и быстро создали комфортное преимущество, забив четыре мяча за 35 минут. Французы ответили лишь одним точным ударом до перерыва.

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Это историческое поражение — первый случай за более чем полвека, когда Франция пропустила пять мячей за игру. Тем не менее команда проявила характер, сократив отставание до минимума в концовке.

Килиан Мбаппе (справа) и Ламин Ямаль. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Что Мбаппе сказал о матче

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился своими эмоциями от матча. По его словам, команда не смогла сохранить концентрацию на протяжении всей встречи, что и привело к поражению.

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"У нас были всплески игры, которых не было уже очень давно. Но всего за десять минут первого тайма мы пропустили два гола – и то же самое произошло во второй половине. Мы не были последовательны на протяжении всех 90 минут, но мы улучшили свою игру. Когда ты не выигрываешь, всегда появляются негативные моменты. Но не всё так плохо", — заявил Мбаппе.

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