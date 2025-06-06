Король Карл III присвоит Дэвиду Бекхэму рыцарское звание

Дэвид Бекхэм и Чарльз III. Фото: Reuters/Paul Grover

Дэвид Бекхэм, который является одним из самых известных футболистов в истории Англии, в скором времени исполнит давнюю мечту. Он официально получит рыцарский титул.

Об этом сообщает издание The Sun, ссылаясь на инсайдеров, близких к королевскому двору.

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Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм будет внесен в почетный список награжденных ко дню рождения короля Карла III. Официальная публикация ожидается на следующей неделе.

После присвоения титула Бекхэм станет "сэром Дэвидом", а его супруга Виктория — "леди Бекхэм". Это важная и долгожданная веха в жизни бывшего полузащитника.

Кто еще из футбольных легенд носит рыцарский титул

В разное время почетного звания были удостоены такие фигуры английского футбола, как сэр Бобби Чарльтон, сэр Алекс Фергюсон и сэр Гарет Саутгейт. Теперь к ним присоединится и Бекхэм — впервые выдвинутый на это звание еще в 2011 году, но тогда процесс застопорился из-за налогового разбирательства.

Дэвид Бекхэм, Чарльз III и Королева Камилла. Фото: Reuters/Toby Melville

Все обвинения с Бекхэма были сняты в 2021 году, и с тех пор его кандидатура вновь рассматривалась — теперь уже с одобрением на высшем уровне.

За свою карьеру Дэвид Бекхэм поиграл за топ-клубы Европы и США, отыграв 115 матчей за сборную Англии. Он забил 18 мячей и отдал 42 голевые передачи, став символом английского футбола на долгие годы.

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