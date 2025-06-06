Король Карл III присвоїть Девіду Бекхему лицарське звання

Девід Бекхем та Чарльз III. Фото: Reuters/Paul Grover

Девід Бекхем, який є одним із найвідоміших футболістів в історії Англії, незабаром здійснить давню мрію. Він офіційно отримає лицарський титул.

Про це повідомляє видання The Sun, посилаючись на інсайдерів, близьких до королівського двору.

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Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем буде внесений до почесного списку нагороджених до дня народження короля Карла III. Офіційна публікація очікується наступного тижня.

Після присвоєння титулу Бекхем стане "сером Девідом", а його дружина Вікторія - "леді Бекхем". Це важлива і довгоочікувана віха в житті колишнього півзахисника.

Хто ще з футбольних легенд носить лицарський титул

У різний час почесного звання були удостоєні такі фігури англійського футболу, як сер Боббі Чарльтон, сер Алекс Фергюсон та сер Гарет Саутгейт. Тепер до них приєднається і Бекхем — вперше висунутий на це звання ще 2011 року, але тоді процес застопорився через податковий розгляд.

Девід Бекхем, Чарльз III та Королева Камілла. Фото: Reuters/Toby Melville

Усі звинувачення з Бекхема зняли 2021 року, і відтоді його кандидатуру знову розглядали — тепер уже зі схваленням на найвищому рівні.

За свою кар'єру Девід Бекхем пограв за топклуби Європи та США, відігравши 115 матчів за збірну Англії. Він забив 18 м'ячів та віддав 42 гольові передачі, ставши символом англійського футболу на довгі роки.

Нагадаємо, колишній клуб Девіда Бекхема "Манчестер Юнайтед" може підписати гравця збірної України.

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