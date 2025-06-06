Бражко мстить за нехтування викликом до збірної України

Володимир Бражко святкує тріумфальний сезон. Фото: пресслужба "Динамо"

Капітан молодіжної збірної України Володимир Бражко опинився в епіцентрі дивної ситуації. Відомо, що 23-річного півзахисника включили до заявки на молодіжне Євро-2025.

При цьому Бражка знову проігнорували під час формування національної збірної на плей-офф Ліги націй, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Володимир Бражко є лідером U21 і один із головних героїв кваліфікації. Він провів п'ять матчів відбору, в яких Україна здобула п'ять перемог із загальним рахунком 12:2. Завдяки участі в тих іграх Бражко має право грати на турнірі, попри віковий ліміт.

Володимир Бражко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому Ребров не кличе капітана молодіжки

Парадоксальний й клубний статус гравця. Цієї зими Бражка хотів купити "Вулвергемптон", але "Динамо" відмовило. А з січня він лише чотири рази виходив у старті. Гравець фактично втратив місце в основі, але залишився найважливішим елементом "молодіжки".

"Не знаю, чому не викликали до національної збірної — це рішення тренера. Я просто буду грати у футбол. Зараз поїду в молодіжку, зіграю там. Дуже сподіваюся, що вже в наступному виклику опинюся в головній команді. Я зроблю все для цього", — пояснив Бражко.

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