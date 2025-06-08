Усик подякував Ломаченку за велич і вплив на бокс

Василь Ломаченко та Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко завершив професійну кар'єру. Після відповідної заяви багато боксерів підтримало українця.

В Instagram до Ломаченка звернувся його друг Олександр Усик.

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Усик опублікував зворушливий пост у соціальних мережах, подякувавши Ломаченку за його внесок і велич.

Олександр нагадав, що його кум виграв два олімпійські "золота" в 2008 році та в 2012-му і майже 400 аматорських перемог.

Усик вважає, що Василь став символом майстерності в русі, таймінгу та точності, які допомогли в професійному рингу завоювати титули в трьох вагових категоріях, довівши, що неможливе можливо.

"Дякую за твою подорож, відданість і велич. Ти один із найвидатніших атлетів у світі спорту. Ти надихнув мільйони, змінив гру й установив нові стандарти. Горджуся називати тебе другом, товаришем, братом. Твоя спадщина житиме в серцях бійців, у думках уболівальників і в історії боксу", — написав Усик.

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