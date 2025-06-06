Хейні жорстко пожартував над Ломаченком після відходу українця з боксу

Девін Хейні відновлюється після бою. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Легендарний український боксер Василь Ломаченко оголосив про завершення професійної кар'єри у віці 37 років. Він залишає ринг із вражаючим послужним списком: 18 перемог, 3 поразки та 12 нокаутів.

Ломаченко вже отримав найрізноманітнішу реакцію на свою заяву, зокрема від колишнього суперника Девіна Хейні, який оцінив вчинок українця на своїй сторінці в соцмережі X.

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За свою кар'єру Василь Ломаченко здобув титули в трьох вагових категоріях і двічі ставав олімпійським чемпіоном. Останній бій Ломаченка відбувся в травні 2024 року проти Джорджа Камбососа, де українець здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді та завоював вакантний титул IBF у легкій вазі. Після цього поєдинку він не виходив на ринг, і в червні 2025 року офіційно оголосив про завершення кар'єри.

Василь Ломаченко після зустрічі з уболівальниками. Фото: УНІАН

У своїй заяві Ломаченко подякував усім, хто підтримував його протягом кар'єри, і зазначив, що вдячний за кожен бій, незалежно від його результату. Він підкреслив, що завершує кар'єру з чітким розумінням того, що справжня перемога полягає не тільки в рингу, а й у подоланні самого себе.

Що Хейні сказав про Ломаченка

Проте не всі сприйняли новину про завершення кар'єри Ломаченка з повагою. Його колишній суперник, американський боксер Девін Хейні, який переміг українця у травні 2023 року, нагадав про той поєдинок у день оголошення Ломаченка про завершення кар'єри.

Хейні прокоментував новину лаконічно, але з явним натяком на їхній минулий бій: "Сьогодні його день. А 20 травня 2023 року — ні".

Таким чином, Хейні нагадав про свій переможний поєдинок проти Ломаченка, який став одним із найбільш обговорюваних боїв того року.

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