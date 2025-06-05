Ломаченко завершив кар’єру — є офіційна заява боксера

Василь Ломаченко. Фото: скриншот

Чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко більше не вийде на ринг як боксер. Українець оголосив про завершення кар’єри.

Відповідне відео із заявою українець зробив у соцмережах.

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У своєму зверненні Ломаченко подякував Богу, батькам, команді та промоутеру Егісу Клімасу.

Свого батька та тренера Анатолія він назвав найбільшою опорою у своєму житті. Егіса він згадав як кращого менеджера в світі.

Ломаченко, один із найтитулованіших боксерів в історії України, який одержав 18 перемог, 12 дострокових, та зазнав трьох поразок.

Останній поєдинок Василя відбувся у травні 2024 року, коли він технічним нокаутом переміг Джорджа Камбососа, завоювавши титул IBF. До цього Ломаченко був чемпіоном світу у трьох вагових категоріях: напівлегкій, другій напівлегкій та легкій. У 2018–2019 роках він очолював рейтинг найкращих боксерів за версією The Ring, а у 2016–2017 роках визнавався боксером року за версіями HBO та The Ring.

На аматорському рингу Ломаченко вигравав Олімпійські ігри в 2008 році в Пекіні та в 2012 році в Лондоні, що є рекордом українського боксу.

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