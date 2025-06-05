Ломаченко завершил карьеру — есть официальное заявление боксера

Василий Ломаченко. Фото: скриншот

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко больше не выйдет на ринг как боксер. Украинец объявил о завершении карьеры.

Соответствующее видео с заявлением украинец сделал в соцсетях.

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В своем обращении Ломаченко поблагодарил Бога, родителей, команду и промоутера Эгиса Климаса.

Своего отца и тренера Анатолия он назвал самой большой опорой в своей жизни. Эгиса он вспомнил как лучшего менеджера в мире.

Ломаченко — один из самых титулованных боксеров в истории Украины, который одержал 18 побед, 12 досрочных и потерпел три поражения.

Последний поединок Василия состоялся в мае 2024 года, когда он техническим нокаутом победил Джорджа Камбососа, завоевав титул IBF. До этого Ломаченко был чемпионом мира в трех весовых категориях: полулегкой, второй полулегкой и легкой. В 2018-2019 годах он возглавлял рейтинг лучших боксеров по версии The Ring, а в 2016-2017 годах признавался боксером года по версиям HBO и The Ring.

На любительском ринге Ломаченко выигрывал Олимпийские игры в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне, что является рекордом украинского бокса.

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