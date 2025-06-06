Хейни жестко пошутил над Ломаченко после ухода украинца из бокса

Дэвин Хейни восстанавливается после боя. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Легендарный украинский боксер Василий Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 37 лет. Он покидает ринг с впечатляющим послужным списком: 18 побед, 3 поражения и 12 нокаутов.

Ломаченко уже получил самую разную реакцию на свое заявление, в том числе от бывшего соперника Дэвина Хейни, который оценил поступок украинца на своей странице в соцсети X.

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За свою карьеру Василий Ломаченко завоевал титулы в трех весовых категориях и дважды становился олимпийским чемпионом. Последний бой Ломаченко состоялся в мае 2024 года против Джорджа Камбососа, где украинец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде и завоевал вакантный титул IBF в лёгком весе. После этого поединка он не выходил на ринг, и в июне 2025 года официально объявил о завершении карьеры.

Василий Ломаченко после встречи с болельщиками. Фото: УНИАН

В своем заявлении Ломаченко поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении карьеры, и отметил, что благодарен за каждый бой, независимо от его исхода. Он подчеркнул, что завершает карьеру с ясным пониманием того, что истинная победа заключается не только в ринге, но и в преодолении самого себя.

Что Хэйни сказал о Ломаченко

Однако не все восприняли новость о завершении карьеры Ломаченко с уважением. Его бывший соперник, американский боксер Дэвин Хэйни, который победил украинца в мае 2023 года, напомнил о том поединке в день объявления Ломаченко о завершении карьеры.

Хэйни прокомментировал новость лаконично, но с явным намёком на их прошлый бой: "Сегодня его день. А 20 мая 2023 года — нет".

Таким образом, Хэйни напомнил о своем победном поединке против Ломаченко, который стал одним из самых обсуждаемых боев того года.

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