Ребров пояснив провал України в матчі з Канадою

Сергій Ребров. Фото: скриншот

Збірна України з футболу в товариському матчі програла Канаді. Команда поступалася з рахунком 0:4, але кінці матчу двічі забила, коли суперник кинув грати після четвертого голу.

Після гри в ефірі "Взбірна" довелось виправдовуватись головному тренеру Сергію Реброву.

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За словами Реброва, команда допускала дуже багато індивідуальних помилок в обороні. До того ж суперник добре використовував свої моменти й при рахунку 0:3 команді було важко.

"Я вважаю, що всі ці голи — індивідуальні помилки в обороні. І це дуже важливо. Ми граємо на високому рівні. Будь-які команди, а у Канади дуже високий рівень. Якщо ми настільки часто помиляємося в обороні, то нам забивають", – сказав Ребров.

Наступний товариський матч збірної України відбудеться 1 червня в Торонто проти команди Нової Зеландії.

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