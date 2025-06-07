Кріштіану Роналду не зіграє на Клубному чемпіонаті світу-2025

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду влітку був близький до трансферу в іншу команду. Головною умовою була участь в першому в історії Клубному чемпіонаті світу.

Однак, Роналду оголосив, що не виступить на турнірі, передає Marca.

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Роналду шокував заявою

Роналду оголосив, що не братиме участі в Клубному чемпіонаті світу-2025, який відбудеться з 15 червня по 13 липня в США.

Ідея взяти участь у турнірі належала не лише Роналду, але й президенту ФІФА Джанні Інфантіно. Функціонер переконував клуби підписати зірку на короткий термін. Проте футболіст відхилив усі пропозиції.

"Майже вирішено, що я не буду брати участь, незважаючи на багато запрошень. Не можна бути на всіх змаганнях, треба думати про перспективу", — заявив Роналду.

Португалець зосередиться на виступах за "Аль-Наср" або "Аль-Ахлі", які пропонують йому 400 млн доларів за контракт на два роки.

Нагадаємо, Роналду назвав несподіваного фаворита за Золотий м'яч-2025.

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