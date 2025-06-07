Криштиану Роналду не сыграет на Клубном чемпионате мира-2025

Роналду отказался от турнира, на котором мечтал выступить
Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду летом был близок к трансферу в другую команду. Главным условием было участие в первом в истории Клубном чемпионате мира.
Однако, Роналду объявил, что не выступит на турнире, передает Marca.
Роналду шокировал заявлением
Роналду объявил, что не будет участвовать на Клубном чемпионате мира-2025, который состоится с 15 июня по 13 июля в США.
Идея принять участие в турнире принадлежала не только Роналду, но и президенту ФИФА Джанни Инфантино. Функционер убеждал клубы подписать звезду на короткий срок. Однако футболист отклонил все предложения.
"Почти решено, что я не буду участвовать, несмотря на много приглашений. Нельзя быть на всех соревнованиях, надо думать о перспективе", — заявил Роналду.
Португалец сосредоточится на выступлениях за "Аль-Наср" или "Аль-Ахли", которые предлагают ему 400 млн долларов за контракт на два года.
Напомним, Роналду назвал неожиданного фаворита за Золотой мяч-2025.
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