Роналду назвал фаворита на Золотой мяч 2025 — им может стать игрок Барсы

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

В мировом футболе разгорелась борьба за Золотой мяч-2025. На него сейчас есть три основных претендента: Усман Дембеле из "ПСЖ", Рафинья и Ламин Ямал из "Барселоны".

О своем фаворите на Золотой мяч высказался португальский легендарный футболист Криштиану Роналду во время пресс-конференции перед игрой Португалия — Испания в финале Лиги наций.

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Роналду назвал фаворита

Форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии, который сам выиграл пять "Золотых мячей", выразил поддержку 17-летнему Ямалу. При этом, он считает, что награду должен получать победитель Лиги чемпионов, но Ламин остановился в полуфинале.

"Я считаю, что "Золотой мяч" должен взять тот, кто выделялся на поле и победил в Лиге чемпионов. Но я не очень обращаю внимание на индивидуальные награды, прекрасно знаю, что за ними стоит. У Ямаля есть шанс на "Золотой мяч". Но однозначного фаворита нет", — заявил Роналду.

Вингер "Барселоны" Ламин Ямал, которого упомянул португалец, в сезоне 2024/25 забил 18 голов и отдал 25 ассистов.

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