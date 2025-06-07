Ребров перед матчем с Канадой оценил соперника и пошутил о Дэвиде

Ребров назвал самого опасного игрока Канады, который лучше его
Сборная Украины по футболу 7 июня сыграет матч против Канады на товарищеском турнире Canadian Shield. Перед игрой все тренеры команд дали пресс-конференцию в Торонто.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире YouTube-канала УАФ рассказал о важности турнира для команды.
Ребров не такой быстрый как форвард Канады
Ребров отметил важность турнира для подготовки к квалификации чемпионата мира-2026, который пройдет в Канаде, США и Мексике.
"Спасибо Канаде за приглашение. Для нас важно играть на полях будущего чемпионата мира и соревноваться с сильными командами", — сказал Ребров.
Наставник сине-желтых отметил прогресс Канады в интенсивности игры, назвав ее хорошо организованной командой, несмотря на отсутствие многих звезд и место в рейтинге ФИФА. Тренер считает канадцев серьезным соперником.
Особенно Ребров похвалил форварда канадцев Джонатана Дэвида, среди плюсов которого отметил скорость.
"Он быстрее меня в мои игровые годы. У него большое будущее, желаю ему найти топ-клуб",— сказал специалист.
Матч Канада — Украина состоится 7 июня в Торонто. Начало — в 22:30 по киевскому времени. Матч с Новой Зеландией состоится 11 июня в 00:00 по Киеву.
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