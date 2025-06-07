Ребров перед матчем с Канадой оценил соперника и пошутил о Дэвиде

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: скриншот

Сборная Украины по футболу 7 июня сыграет матч против Канады на товарищеском турнире Canadian Shield. Перед игрой все тренеры команд дали пресс-конференцию в Торонто.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире YouTube-канала УАФ рассказал о важности турнира для команды.

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Ребров отметил важность турнира для подготовки к квалификации чемпионата мира-2026, который пройдет в Канаде, США и Мексике.

"Спасибо Канаде за приглашение. Для нас важно играть на полях будущего чемпионата мира и соревноваться с сильными командами", — сказал Ребров.

Наставник сине-желтых отметил прогресс Канады в интенсивности игры, назвав ее хорошо организованной командой, несмотря на отсутствие многих звезд и место в рейтинге ФИФА. Тренер считает канадцев серьезным соперником.

Особенно Ребров похвалил форварда канадцев Джонатана Дэвида, среди плюсов которого отметил скорость.

"Он быстрее меня в мои игровые годы. У него большое будущее, желаю ему найти топ-клуб",— сказал специалист.

Матч Канада — Украина состоится 7 июня в Торонто. Начало — в 22:30 по киевскому времени. Матч с Новой Зеландией состоится 11 июня в 00:00 по Киеву.

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