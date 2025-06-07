Ребров перед матчем з Канадою оцінив суперника і пожартував про Девіда

Ребров назвав небезпечного гравця Канади, який краще за нього
Збірна України з футболу 7 червня зіграє матч проти Канади на товариському турнірі Canadian Shield. Перед грою всі тренери команд дали пресконференцію в Торонто.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров в ефірі YouTube-каналу УАФ розповів про важливість турніру для команди.
Ребров не такий швидкий як форвард Канади
Ребров наголосив на важливості турніру для підготовки до кваліфікації чемпіонату світу-2026, який пройде в Канаді, США та Мексиці.
"Дякую Канаді за запрошення. Для нас важливо грати на полях майбутнього чемпіонату світу та змагатися з сильними командами", — сказав Ребров.
Наставник синьо-жовтих відзначив прогрес Канади в інтенсивності гри, назвавши її добре організованою командою, попри відсутність багатьох зірок та місце в рейтингу ФІФА. Тренер вважає канадців серйозним суперником.
Особливо Ребров похвалив форварда канадців Джонатана Девіда, серед плюсів якого відзначив швидкість.
"Він швидший за мене в мої ігрові роки. У нього велике майбутнє, бажаю йому знайти топклуб", — сказав фахівець.
Матч Канада — Україна відбудеться 7 червня в Торонто. Початов — о 22:30 за київським часом. Матч з Новою Зеландією вібудеться 11 червня о 00:00 за Києвом.
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