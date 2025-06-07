Факундо Батіста може покинути Полісся після атаки дронів на Житомир

Факундо Батіста. Фото: "Полісся"

У житомирському "Поліссі" перед стартом нового сезону назріває проблема. Команда може залишитися без єдиного центрального нападника.

За інформацією уругвайського пабліку Sport 890, нападник Факундо Батіста хоче піти з команди.

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Факундо Батіста. Фото: "Полісся"

Батісті страшно в Україні

За інформацією джерела, футболіст, за якого "Полісся" заплатило рекордні 1,8 млн євро, попросив агента знайти нову команду після вибуху російського дрона "Шахед", який розбив вікна його будинку в Україні.

Футболіст підписав контракт з "Поліссям" в січні 2025 року й з тих пір 26-річний уругваєць провів 15 матчів і забив шість голів. Завдяки грі Батісти команда посіла четверте місце в УПЛ і кваліфікуватися до Ліги конференцій.

Наразі невідомо, чи футболісту знайдуть новий клуб в Європі, чи він повернеться до "Пеньяроля".

Раніше Батіста називав перехід в УПЛ "важливим кроком" та викликом для себе. Наразі, ймовірно, йому вже достатньо викликів в Україні.

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