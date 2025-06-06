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Динамо та Полісся полюють за лідером Ворскли, яка вилетіла

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Дата публікації: 6 червня 2025 18:51
Ворскла продасть лідера, яким цікавляться Динамо і Полісся
Ібрагім Кане позує вдома. Фото: instagram.com/ibrahim_kane30/

Після вильоту полтавської "Ворскли" з української Прем'єр-ліги доля її ключових гравців стала темою активних трансферних обговорень. Один із головних активів клубу півзахисник Ібрагім Кане може змінити команду вже найближчим часом.

"Ворскла" готова розлучитися з 24-річним легіонером, попри чинний контракт, повідомляє Telegram-канал "Inside UPL".

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На Ібрагіма Кане вже зараз вишикувалася черга з кількох клубів УПЛ. Інтерес до африканця виявляють "Полісся", "ЛНЗ", "Металіст 1925" та "Колос". Але найнаполегливішим претендентом вважається київське "Динамо".

Ибрагим Кане
Ібрагім Кане забиває гол. Фото: instagram.com/ibrahim_kane30/

Що відомо про можливий трансфер

Крім українських клубів, на хавбека претендують і закордонні команди, особливо з Польщі. Сам Кане, який раніше викликався до збірної Малі, не хоче залишатися в Першій лізі та розглядає тільки пропозиції від команд елітних дивізіонів.

Минулого сезону Ібрагім провів 30 матчів в УПЛ, у яких відзначився 3 голами та 3 результативними передачами. Transfermarkt оцінює його в 800 тисяч євро, але "Ворскла" сподівається виручити за свого лідера близько мільйона доларів.

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футбол Динамо Футбол трансфери Ворскла Полісся Ібрагім Кане
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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