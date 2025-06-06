Буковина може переманити зірок УПЛ у Першу лігу

Футболісти ФК "Буковина" перед грою з "Динамо". Фото: УНІАН

Чернівецька "Буковина" включилася в активну трансферну кампанію. Клуб планує серйозне підсилення перед стартом сезону.

Головна мета команди — довгоочікуваний вихід у Прем'єр-лігу, й заради цього в Чернівцях уже почали вести переговори з потенційними новачками, повідомляє Telegram-канал "Inside UPL".

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"Буковина" одночасно працює як над вхідними, так і вихідними трансферами. Очікується, що клуб залишить лівий захисник Ян Морговський, до нього проявляє інтерес один із новачків УПЛ. Керівництво вже підшукало заміну.

Уболівальники "Буковини". Фото: УНІАН

"Буковина" веде полювання на гравців "Карпат" та "Оболоні"

Одним із головних кандидатів на підсилення лівого флангу оборони називають Тараса Саківа, який провів сезон у "Карпатах" (6 матчів, 1 гол) і зараз перебуває у статусі вільного агента. Також можлива рокіровка в тренерському штабі — якщо команду очолить Сергій Шищенко, то з ним до Чернівців може переїхати захисник "Оболоні" Валерій Дубко.

Піти може й Максим Лопирьонок. Клуб готується до кількох кадрових ротацій. Зазначається, що після можливого призначення нового тренера, саме він затверджуватиме всі майбутні трансфери.

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