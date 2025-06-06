Буковина може переманити зірок УПЛ у Першу лігу

Буковина підпише гравців Карпат, Оболоні та зірок УПЛ
Чернівецька "Буковина" включилася в активну трансферну кампанію. Клуб планує серйозне підсилення перед стартом сезону.
Головна мета команди — довгоочікуваний вихід у Прем'єр-лігу, й заради цього в Чернівцях уже почали вести переговори з потенційними новачками, повідомляє Telegram-канал "Inside UPL".
"Буковина" одночасно працює як над вхідними, так і вихідними трансферами. Очікується, що клуб залишить лівий захисник Ян Морговський, до нього проявляє інтерес один із новачків УПЛ. Керівництво вже підшукало заміну.
"Буковина" веде полювання на гравців "Карпат" та "Оболоні"
Одним із головних кандидатів на підсилення лівого флангу оборони називають Тараса Саківа, який провів сезон у "Карпатах" (6 матчів, 1 гол) і зараз перебуває у статусі вільного агента. Також можлива рокіровка в тренерському штабі — якщо команду очолить Сергій Шищенко, то з ним до Чернівців може переїхати захисник "Оболоні" Валерій Дубко.
Піти може й Максим Лопирьонок. Клуб готується до кількох кадрових ротацій. Зазначається, що після можливого призначення нового тренера, саме він затверджуватиме всі майбутні трансфери.
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