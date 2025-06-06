Буковина может переманить звезд УПЛ в Первую лигу

Футболисты ФК "Буковина" перед игрой с "Динамо". Фото: УНИАН

Черновицкая "Буковина" включилась в активную трансферную кампанию. Клуб планирует серьезное усиление перед стартом сезона.

Главная цель команды — долгожданный выход в Премьер-лигу, и ради этого в Черновцах уже начали вести переговоры с потенциальными новичками, сообщает Telegram-канал "Inside UPL".

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"Буковина" одновременно работает как над входящими, так и исходящими трансферами. Ожидается, что клуб покинет левый защитник Ян Морговский, к нему проявляет интерес один из новичков УПЛ. Руководство уже подыскало замену.

Болельщики "Буковины". Фото: УНИАН

"Буковина" ведет охоту на игроков "Карпат" и "Оболони"

Одним из главных кандидатов на усиление левого фланга обороны называют Тараса Сакива, который провел сезон в "Карпатах" (6 матчей, 1 гол) и сейчас находится в статусе свободного агента. Также возможна рокировка в тренерском штабе — если команду возглавит Сергей Шищенко, то с ним в Черновцы может переехать защитник "Оболони" Валерий Дубко.

Уйти может и Максим Лопыренок. Клуб готовится к нескольким кадровым ротациям. Отмечается, что после возможного назначения нового тренера, именно он будет утверждать все будущие трансферы.

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