Ворскла продаст лидера, которым интересуются Динамо и Полесье

Динамо и Полесье охотятся за лидером вылетевшей Ворсклы
После вылета полтавской "Ворсклы" из украинской Премьер-лиги судьба ее ключевых игроков стала темой активных трансферных обсуждений. Один из главных активов клуба полузащитник Ибрахим Кане может сменить команду уже в ближайшее время.
"Ворскла" готова расстаться с 24-летним легионером, несмотря на действующий контракт, сообщает Telegram-канал "Inside UPL".
На Ибрахима Кане уже сейчас выстроилась очередь из нескольких клубов УПЛ. Интерес к африканцу проявляют "Полесье", "ЛНЗ", "Металлист 1925" и "Колос". Но самым настойчивым претендентом считается киевское "Динамо".
Что известно о возможном трансфере
Кроме украинских клубов, на хавбека претендуют и зарубежные команды, особенно из Польши. Сам Кане, ранее вызывавшийся в сборную Мали, не хочет оставаться в Первой лиге и рассматривает только предложения от команд элитных дивизионов.
В минувшем сезоне Ибрахим провел 30 матчей в УПЛ, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро, но "Ворскла" надеется выручить за своего лидера около миллиона долларов.
Напомним, один из лидеров "Динамо" столкнулся с проблемами в сборной Украины.
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