Ворскла продаст лидера, которым интересуются Динамо и Полесье

Ибрахим Кане позирует дома. Фото: instagram.com/ibrahim_kane30/

После вылета полтавской "Ворсклы" из украинской Премьер-лиги судьба ее ключевых игроков стала темой активных трансферных обсуждений. Один из главных активов клуба полузащитник Ибрахим Кане может сменить команду уже в ближайшее время.

"Ворскла" готова расстаться с 24-летним легионером, несмотря на действующий контракт, сообщает Telegram-канал "Inside UPL".

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На Ибрахима Кане уже сейчас выстроилась очередь из нескольких клубов УПЛ. Интерес к африканцу проявляют "Полесье", "ЛНЗ", "Металлист 1925" и "Колос". Но самым настойчивым претендентом считается киевское "Динамо".

Ибрахим Кане забивает гол. Фото: instagram.com/ibrahim_kane30/

Что известно о возможном трансфере

Кроме украинских клубов, на хавбека претендуют и зарубежные команды, особенно из Польши. Сам Кане, ранее вызывавшийся в сборную Мали, не хочет оставаться в Первой лиге и рассматривает только предложения от команд элитных дивизионов.

В минувшем сезоне Ибрахим провел 30 матчей в УПЛ, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро, но "Ворскла" надеется выручить за своего лидера около миллиона долларов.

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