Дорощук здобув срібло на етапі Діамантової ліги в Римі

Олег Дорощук. Фото: Reuters

У Римі пройшов етап Діамантової ліги. Цей турнір став першим в літньому сезоні для українського стрибуна у висоту Олега Дорощука.

Українець був близький до перемоги, але поступився в драматичній боротьбі, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Олег Дорощук. Фото: Reuters

Дорощук почав сезон 2025 року

Етап у Римі порадував не лише присутністю Дорощука, але й узагалі сильним складом учасників. За перемогу змагалися олімпійський чемпіон Парижу Геміш Керр, призер ОІ Ву Санхьок, олімпійський чемпіон Токіо-2020 італієць Джанмарко Тамбері, який ще не стартував після минулорічного фіналу Діамантової ліги.

Дорощук до висоти 2.28 м всі планки перестрибував з першої спроби і лише цю висоту взяв з другої. Крім українця її також взяв Сахньок.

На 2.30 м кореєць провалив першу спробу, а Дорощук взяв її з першої спроби. Потім Сахньок пішов на ризик й перемістив дві наступні спроби на 2.32 м.

Кореєць несподівано підкорив 2.32 м з першої спроби, а Дорощук не взяв 2.32 м, а потім 2.34 м й посів друге місце.

Бронзовим призером став ямаєць Ромейн Бекфорд, який стрибнув на 2.26 м.

Нагадаємо, відразу два топ-клуби АПЛ хочуть підписати Віталія Миколенка.

У Володимира Бражка виникли проблеми в національній збірній України з футболу.

Клуб Першої ліги почав формувати склад на наступний сезон з недешевих гравців УПЛ.