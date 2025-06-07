Дорощук завоевал серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

Олег Дорощук. Фото: Reuters

В Риме прошел этап Бриллиантовой лиги. Этот турнир стал первым в летнем сезоне для украинского прыгуна в высоту Олега Дорощука.

Украинец был близок к победе, но уступил в драматической борьбе, сообщил портал Новини.LIVE.

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Этап в Риме порадовал не только присутствием Дорощука, но и вообще сильным составом участников. За победу соревновались олимпийский чемпион Парижа Гэмиш Керр, призер ОИ Ву Санхек, олимпийский чемпион Токио-2020 итальянец Джанмарко Тамбери, который еще не стартовал после прошлогоднего финала Бриллиантовой лиги.

Дорощук до высоты 2.28 м все планки перепрыгивал с первой попытки и лишь эту высоту взял со второй. Кроме украинца ее также взял Сахньок.

На 2.30 м кореец провалил первую попытку, а Дорощук взял ее с первой попытки. Затем Сахньок пошел на риск и переместил две следующие попытки на 2.32 м.

Кореец неожиданно покорил 2.32 м с первого раза, а Дорощук не взял 2.32 м, а затем 2.34 м и занял второе место.

Бронзовым призером стал ямаец Ромейн Бекфорд, который прыгнул на 2.26 м.

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