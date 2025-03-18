Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Чемпион Европы Дорощук ежемесячно получает от власти по 400 грн arrow

Чемпион Европы Дорощук ежемесячно получает от власти по 400 грн

18 марта 2025 20:25
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Олег Дорощук — чемпион Европы, который получает стипендию 400 грн
Олег Дорощук. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

В марте главной сенсацией чемпионата Европы в помещении стал украинский прыгун в высоту Олег Дорощук. 23-летний прыгун победил с личным рекордом — 2.34 м.

В интервью Sport-Express.ua Дорощук рассказал о помощи властей.

Читайте также:

Дорощук шокировал размером стипендии

По словам легкоатлета, он получает зарплату за работу спортсменом-инструктором сборной Украины. При этом он не уточнил размер зарплаты.

Дорощук признался, что власти его родного Кропивницкого ежемесячно дают ему стипендию в размере 400 гривен. Однако, после удачных результатов выплаты обещают поднять.

"Власть Кропивницкого платит мне ежемесячно только 400 гривен в месяц. От области не получаю ничего. Сейчас обещают повысить стипендию. В любом случае, благодарен за поддержку землякам. Я также чувствую, что представляю на международных соревнованиях родной город, область и всю Украину", — сказал Дорощук.

Относительно призовых, то за победу не чемпионате Европы их не было, поскольку в легкой атлетике платят только за коммерческие турниры. При этом, речь идет о тысячах, а не десятках тысяч долларов.

Напомним, главный тренер "Александрии" Руслан Ротань летом станет свободным агентом — на него претендуют команды из УПЛ.

Известный украинский журналист сообщил имя нового главного тренера киевского "Динамо".

Английский "Ливерпуль" решил, кто из футболистов покинет клуб в конце сезона в АПЛ.

Три тренера в УПЛ летом могут выйти на рынок, чтобы найти событие новую команду.

Легкая атлетика прыжки в высоту Олег Дорощук Сборная Украины по легкой атлетике Кропивницкий
Реклама
Реклама
Реклама