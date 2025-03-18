Олег Дорощук — чемпион Европы, который получает стипендию 400 грн

Олег Дорощук. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk

В марте главной сенсацией чемпионата Европы в помещении стал украинский прыгун в высоту Олег Дорощук. 23-летний прыгун победил с личным рекордом — 2.34 м.

В интервью Sport-Express.ua Дорощук рассказал о помощи властей.

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По словам легкоатлета, он получает зарплату за работу спортсменом-инструктором сборной Украины. При этом он не уточнил размер зарплаты.

Дорощук признался, что власти его родного Кропивницкого ежемесячно дают ему стипендию в размере 400 гривен. Однако, после удачных результатов выплаты обещают поднять.

"Власть Кропивницкого платит мне ежемесячно только 400 гривен в месяц. От области не получаю ничего. Сейчас обещают повысить стипендию. В любом случае, благодарен за поддержку землякам. Я также чувствую, что представляю на международных соревнованиях родной город, область и всю Украину", — сказал Дорощук.

Относительно призовых, то за победу не чемпионате Европы их не было, поскольку в легкой атлетике платят только за коммерческие турниры. При этом, речь идет о тысячах, а не десятках тысяч долларов.

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