Олег Дорощук — чемпіон Європи, який отримує стипендію 400 грн

Олег Дорощук. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk

У березні головною сенсацією чемпіонату Європи в приміщенні став український стрибун у висоту Олег Дорощук. 23-річний стрибун переміг з особистим рекордом — 2.34 м.

В інтерв’ю Sport-Express.ua Дорощук розповів про допомогу влади.

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За словами легкоатлета, він отримує кошти за роботу спортсменом-інструктором збірної України. При цьому він не уточнив розмір своєї зарплатні.

Дорощук зізнався, що влада його рідного Кропивницького щомісяця дає йому стипендію в розмірі 400 гривень. Однак після вдалих результатів виплати обіцяють підняти.

"Влада Кропивницького платить мені щомісяця лише 400 гривень на місяць. Від області не отримую нічого. Зараз обіцяють підвищити стипендію. В будь-якому випадку вдячний за підтримку землякам. Я також відчуваю, що представляю на міжнародних змаганнях рідне місто, область і всю Україну", — сказав Дорощук.

Стосовно призових, то за перемогу на чемпіонаті Європи їх не було, оскільки в легкій атлетиці платять лише за комерційні турніри. При цьому мова йде про тисячі, а не десятки тисяч доларів.

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