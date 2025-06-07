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Звезда Полесья после последнего обстрела хочет покинуть Украину

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Дата публикации 7 июня 2025 11:13
Факундо Батиста может покинуть Полесье после атаки дронов на Житомир
Факундо Батиста. Фото: "Полесье"

В житомирском "Полесье" перед стартом нового сезона назревает проблема. Команда может остаться без единственного центрального нападающего.

По информации уругвайского паблика Sport 890, нападающий Факундо Батиста хочет уйти из команды.

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Факундо Батиста. Фото: "Полесье"

Батисте страшно в Украине

По информации источника, футболист, за которого "Полесье" заплатило рекордные 1,8 млн евро, попросил агента найти новую команду после взрыва российского дрона "Шахед", который разбил окна его дома в Украине.

Футболист подписал контракт с "Полесьем" в январе 2025 года и с тех пор 26-летний уругваец провел 15 матчей и забил шесть голов. Благодаря игре Батисты команда заняла четвертое место в УПЛ и квалифицироваться в Лигу конференций.

Пока неизвестно, найдут ли футболисту новый клуб в Европе, или он вернется в "Пеньяроль".

Ранее Батиста называл переход в УПЛ "важным шагом" и вызовом для себя. Сейчас, вероятно, ему уже достаточно вызовов в Украине.

Напомним, сразу два топовых клуба АПЛ планируют купить Виталия Миколенко.

Владимиру Бражку не доверяют места в национальной сборной Украины.

Клуб Первой лиги формирует состав на следующий сезон из известных игроков украинской Премьер лиги.

Украинец Дорощук выиграл медаль на первом турнире в сезоне.

футбол Житомир Футбол трансферы Полесье Факундо Батиста
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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