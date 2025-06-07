Факундо Батиста может покинуть Полесье после атаки дронов на Житомир

Звезда Полесья после последнего обстрела хочет покинуть Украину
В житомирском "Полесье" перед стартом нового сезона назревает проблема. Команда может остаться без единственного центрального нападающего.
По информации уругвайского паблика Sport 890, нападающий Факундо Батиста хочет уйти из команды.
Батисте страшно в Украине
По информации источника, футболист, за которого "Полесье" заплатило рекордные 1,8 млн евро, попросил агента найти новую команду после взрыва российского дрона "Шахед", который разбил окна его дома в Украине.
Футболист подписал контракт с "Полесьем" в январе 2025 года и с тех пор 26-летний уругваец провел 15 матчей и забил шесть голов. Благодаря игре Батисты команда заняла четвертое место в УПЛ и квалифицироваться в Лигу конференций.
Пока неизвестно, найдут ли футболисту новый клуб в Европе, или он вернется в "Пеньяроль".
Ранее Батиста называл переход в УПЛ "важным шагом" и вызовом для себя. Сейчас, вероятно, ему уже достаточно вызовов в Украине.
Напомним, сразу два топовых клуба АПЛ планируют купить Виталия Миколенко.
Владимиру Бражку не доверяют места в национальной сборной Украины.
Клуб Первой лиги формирует состав на следующий сезон из известных игроков украинской Премьер лиги.
Украинец Дорощук выиграл медаль на первом турнире в сезоне.
Читайте Новини.LIVE!