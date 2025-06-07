Роналду назвав фаворита на Золотий м’яч 2025 — ним може стати гравець Барси

Роналду назвав футболіста, який мав би виграти Золотий м'яч
У світовому футболі розгорілася боротьба за Золотий м'яч-2025. На нього наразі є три основні претенденти: Усман Дембеле з "ПСЖ", Рафінья та Ламін Ямал із "Барселони".
Про свого фаворита на Золотий м'яч висловився португальський легендарний футболіст Кріштіану Роналду під час пресконференції перед грою Португалія — Іспанія в фіналі Ліги націй.
Роналду назвав фаворита
Форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії, який сам виграв п’ять "Золотих м'ячів", висловив підтримку 17-річному Ямалу. При цьому, він вважає, що нагороду має отримувати переможець Ліги чемпіонів, але Ламін зупинився в півфіналі.
"Я вважаю, що "Золотий м’яч" повинен взяти той, хто виділявся на полі та переміг у Лізі чемпіонів. Але я не дуже звертаю увагу на індивідуальні нагороди, прекрасно знаю, що за ними стоїть. У Ямаля є шанс на "Золотий м’яч". Але однозначного фаворита немає", — заявив Роналду.
Вінгер "Барселони" Ламін Ямал, якого згадав португалець, у сезоні 2024/25 забив 18 голів і віддав 25 асистів.
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