Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Спорт Роналду назвав футболіста, який мав би виграти Золотий м'яч

Роналду назвав футболіста, який мав би виграти Золотий м'яч

Ua en ru
Дата публікації: 7 червня 2025 16:09
Роналду назвав фаворита на Золотий м’яч 2025 — ним може стати гравець Барси
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

У світовому футболі розгорілася боротьба за Золотий м'яч-2025. На нього наразі є три основні претенденти: Усман Дембеле з "ПСЖ", Рафінья та Ламін Ямал із "Барселони".

Про свого фаворита на Золотий м'яч висловився португальський легендарний футболіст Кріштіану Роналду під час пресконференції перед грою Португалія — Іспанія в фіналі Ліги націй.

Реклама
Читайте також:
Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Роналду назвав фаворита

Форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії, який сам виграв п’ять "Золотих м'ячів", висловив підтримку 17-річному Ямалу. При цьому, він вважає, що нагороду має отримувати переможець Ліги чемпіонів, але Ламін зупинився в півфіналі.

"Я вважаю, що "Золотий м’яч" повинен взяти той, хто виділявся на полі та переміг у Лізі чемпіонів. Але я не дуже звертаю увагу на індивідуальні нагороди, прекрасно знаю, що за ними стоїть. У Ямаля є шанс на "Золотий м’яч". Але однозначного фаворита немає", — заявив Роналду.

Вінгер "Барселони" Ламін Ямал, якого згадав португалець, у сезоні 2024/25 забив 18 голів і віддав 25 асистів.

Нагадаємо, лівого захисника "Евертона" Віталія Миколенка хочуть купити обидва фіналісти цьогорічної Ліги Європи — "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед".

Півзахисника київського "Динамо" Володимира Бражка тренерський штаб збірної України почав ігнорувати.

Клуб Першої ліги формує склад для виходу в УПЛ.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про матчі з Канадою.

футбол нагорода Кріштіану Роналду Золотий м'яч Ламін Ямал
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /