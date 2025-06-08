Канада перемогла Україну — голи Забарного та Зінченка врятували від ганьби

Джонатан Девід після голу в ворота України. Фото: x.com/CANMNT_Official

У Торонто завершився товариський матч між збірними України та Канади. Пройшов він у рамках турніру Canadian Shield.

Україна поступилася з рахунком 2:4, повідомив портал Новини.LIVE.

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Україна провалилась в матчі проти Канади

Канада відкрила рахунок на 4-й хвилині: Таджон Б’юкенен із правого флангу подав на Джонатана Девіда, чий удар із межі воротарського відбив Олександр Тимчик, але Девід добив м’яч у сітку.

На 24-й хвилині Б’юкенен знову асистував Девіду, який головою замкнув подачу в дальній кут. На 31-й хвилині Проміс Девід перехопив м’яч у Валерія Бондаря і пробив повз Анатолія Трубіна.

У другому таймі команда Канади дала Україні контролювати м'яч, але підопічні Реброва не могли забити. Потім на 82-й хвилині Жуль Де Фужероль перевів подачу Габріеля Саліба на Б’юкенена, який забив четвертий гол.

Україна відповіла в кінцівці: на 89-й хвилині Ілля Забарний добив відскок після сейву Макса Крепо, який парирував удар Олега Гуцуляка. На 90+1-й хвилині арбітр призначив пенальті за гру рукою Б’юкенена, і Олександр Зінченко реалізував 11-метровий на 90+2-й. Попри камбек, Україна не встигла зрівняти рахунок.

Канада — Україна 4:2

Голи: Дж. Девід, 4, 24, П. Девід, 31, Б’юкенен, 82 — Забарний, 89, Зінченко, 90+2 (пен.)



Канада: Крепо — Бассонг (Адекугбе, 85), Корнеліус (Найт-Лебель, 64), Де Фужероль, Сігур (Ларея, 64) — Б’юкенен, Еуштакіу, Саліба, Шаффельбург (Нельсон, 64) — Дж. Девід (Ларін, 79), П. Девід (Джеббісон, 46).



Україна: Трубін (Різник, 67) — Тимчик, Бондар, Забарний, Матвієнко (Гуцуляк, 67) — Зінченко, Калюжний (Кабаєв, 83), Шапаренко (Піхальонок, 58) — Циганков (Зубков, 67), Яремчук (Михайленко, 67), Судаков.



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