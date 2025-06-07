Збірна України програє Канаді 0-3 у першому таймі товариського матчу

Склад збірної України. Фото: УАФ

Збірна України з футболу в Торонто грає товариський матч проти Канади. Він є частиною підготовки до відбору на чемпіонат світу-2026, який пройде в Канаді, США та Мексиці.

Після першого тайму Канада виграє з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Канада відкрила рахунок уже на 4-й хвилині завдяки голу Джонатана Девіда, який відзначився після навісу Б’юкенен.

На 24-й хвилині Девід оформив дубль, скориставшись другим навісом Б’юкенена.

Потім на 31-й хвилині після помилки Бондаря вихід один на один з голкіпером реалізував Проміс Девід.

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