Збірна України програє Канаді 0-3 у першому таймі товариського матчу

Канада розгромила та присоромила збірну України в першому таймі
Збірна України з футболу в Торонто грає товариський матч проти Канади. Він є частиною підготовки до відбору на чемпіонат світу-2026, який пройде в Канаді, США та Мексиці.
Після першого тайму Канада виграє з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.
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Канада відкрила рахунок уже на 4-й хвилині завдяки голу Джонатана Девіда, який відзначився після навісу Б’юкенен.
На 24-й хвилині Девід оформив дубль, скориставшись другим навісом Б’юкенена.
Потім на 31-й хвилині після помилки Бондаря вихід один на один з голкіпером реалізував Проміс Девід.
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