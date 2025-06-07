Сборная Украины проигрывает Канаде 0-3 в первом тайме товарищеского матча

Канада разгромила и пристыдила сборную Украины в первом тайме
Сборная Украины по футболу в Торонто играет товарищеский матч против Канады. Он является частью подготовки к отбору на чемпионат мира-2026, который пройдет в Канаде, США и Мексике.
После первого тайма Канада выигрывает со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.
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Канада открыла счет уже на 4-й минуте благодаря голу Джонатана Дэвида, который отличился после навеса Бьюкенена.
На 24-й минуте Дэвид оформил дубль, воспользовавшись вторым навесом Бьюкенена.
Затем на 31-й минуте после ошибки Бондаря выход один на один с голкипером реализовал Промис Дэвид.
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