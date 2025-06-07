Ребров поставил экспериментальный состав на Канаду

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу 7 июня в Торонто сыграет товарищеский матч против Канады. Он станет частью подготовки к отбору на чемпионат мира-2026.

Перед игрой главный тренер сборной Украины Сергей Ребров удивил стартовым составом, сообщил портал Новини.LIVE.

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Стартовый состав от Реброва

Трудно до сих пор определить тактическую схему от Реброва. В стартовом составе выйдут три центральных защитника: Валерий Бондарь, Илья Забарный и Николай Матвиенко. Слева может сыграть Александр Зинченко.

Однако, Зинченко может уйти в полузащиту, а слева проведет матч Матвиенко. Поэтому, команда либо сыграет по схеме 5-4-1, либо по 4-3-3.

Канада: Крепо - Бассонг, Корнелиус, Де Фужероль, Сигур - Бьюкенен, Эуштакиу, Салиба, Шаффельбург - Дж. Дэвид, П. Дэвид.

Запасные: Сент-Клер, Гавран, Адекугбе, Найт-Лебель, Уотерман, Коне, Ларин, Джеббисон, Олувасеи, Ахмед, Осорио, Ларея, Нельсон.

Украина: Трубин - Тымчик, Бондарь, Забарный, Матвиенко - Зинченко, Калюжный, Шапаренко - Цыганков, Яремчук, Судаков.

Запасные: Лунин, Ризнык, Мартынюк, Михайличенко, Таловеров, Гуцуляк, Кабаев, Чеберко, Бондаренко, Пихаленок, Зубков, Михайленко, Назарина.

Начало матча запланировано на 22:30 по киевскому времени.

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