Ребров поставив експериментальний склад на Канаду

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України з футболу 7 червня в Торонто зіграє товариський матч проти Канади. Він стане частиною підготовки до відбору на чемпіонат світу-2026.

Перед грою головний тренер збірної України Сергій Ребров здивував стартовим складом, повідомив портал Новини.LIVE.

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Стартовий склад від Реброва

Важко досі визначити тактичну схему від Реброва. У стартовому складі вийдуть три центральних захисники: Валерій Бондар, Ілля Забарний та Микола Матвієнко. Зліва може зіграти Олександр Зінченко.

Однако, Зінченко може піти в півзахист, а зліва проведе матч Матвієнко. Тому, команда або зіграє за схемою 5-4-1, або за 4-3-3.

Канада: Крепо — Бассонг, Корнеліус, Де Фужероль, Сігур — Б’юкенен, Еуштакіу, Саліба, Шаффельбург — Дж. Девід, П. Девід.

Запасні: Сент-Клер, Гавран, Адекугбе, Найт-Лебель, Вотерман, Коне, Ларін, Джеббісон, Олувасеї, Ахмед, Осоріо, Ларея, Нельсон.

Україна: Трубін — Тимчик, Бондар, Забарний, Матвієнко — Зінченко, Калюжний, Шапаренко — Циганков, Яремчук, Судаков.

Запасні: Лунін, Різник, Мартинюк, Михайліченко, Таловєров, Гуцуляк, Кабаєв, Чеберко, Бондаренко, Піхальонок, Зубков, Михайленко, Назарина.

Початок матчу запланований на 22:30 за київським часом.

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