Канада победила Украину - голы Забарного и Зинченко спасли от позора

Джонатан Дэвид после гола в ворота Украины. Фото: x.com/CANMNT_Official

В Торонто завершился товарищеский матч между сборными Украины и Канады. Прошел он в рамках турнира Canadian Shield.

Украина уступила со счетом 2:4, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украина провалилась в матче против Канады

Канада открыла счет на 4-й минуте: Таджон Бьюкенен с правого фланга подал на Джонатана Дэвида, чей удар с границы вратарской отразил Александр Тымчик, но Дэвид добил мяч в сетку.

На 24-й минуте Бьюкенен снова ассистировал Дэвиду, который головой замкнул подачу в дальний угол. На 31-й минуте Промис Дэвид перехватил мяч у Валерия Бондаря и пробил мимо Анатолия Трубина.

Во втором тайме команда Канады дала Украине контролировать мяч, но подопечные Реброва не могли забить. Затем на 82-й минуте Жуль Де Фужероль перевел подачу Габриэля Салиба на Бьюкенена, который забил четвертый гол.

Украина ответила в концовке: на 89-й минуте Илья Забарный добил отскок после сейва Крепо, который парировал удар Алексея Гуцуляка.

На 90+1-й минуте арбитр назначил пенальти за игру рукой Бьюкенена, и Александр Зинченко реализовал 11-метровый на 90+2-й. Несмотря на камбэк, Украина не успела сравнять счет.

Канада — Украина 4:2

Голы: Дж. Дэвид, 4, 24, П. Дэвид, 31, Бьюкенен, 82 — Забарный, 89, Зинченко, 90+2 (пен.)



Канада: Крепо — Бассонг (Адекугбе, 85), Корнелиус (Найт-Лебель, 64), Де Фужероль, Сигур (Ларея, 64) — Бьюкенен, Эуштакиу, Салиба, Шаффельбург (Нельсон, 64) — Дж. Дэвид (Ларин, 79), П. Дэвид (Джеббисон, 46).



Украина: Трубин (Ризнык, 67) — Тымчик, Бондарь, Забарный, Матвиенко (Гуцуляк, 67) — Зинченко, Калюжный (Кабаев, 83), Шапаренко (Пихаленок, 58) — Цыганков (Зубков, 67), Яремчук (Михайленко, 67), Судаков.



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