Ребров объяснил провал Украины в матче с Канадой

Сергей Ребров. Фото: скриншот

Сборная Украины по футболу в товарищеском матче проиграла Канаде. Команда уступала со счетом 0:4, но конце матча дважды забила, когда соперник бросил играть после четвертого гола.

После игры в эфире "Взбірна" пришлось оправдываться главному тренеру Сергею Реброву.

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По словам Реброва, команда допускала очень много индивидуальных ошибок в обороне. К тому же соперник хорошо использовал свои моменты и при счете 0:3 команде было трудно.

"Я считаю, что все эти голы — индивидуальные ошибки в обороне. И это очень важно. Мы играем на высоком уровне. Любые команды, а у Канады очень высокий уровень. Если мы настолько часто ошибаемся в обороне, то нам забивают", — сказал Ребров.

Следующий товарищеский матч сборной Украины состоится 1 июня в Торонто против команды Новой Зеландии.

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