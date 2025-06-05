Шахтер готовится приобрести Юксека из Фенербахче по настоянию Арды Турана

Исмаил Юксек. Фото: "Фенербахче"

Новый тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран попросил руководство клуба купить ему четырех турецких футболистов. Однако, "горняки" готовы купить лишь того игрока, который закроет проблемную позицию опорного полузащитника.

О возможном трансфере в соцсети X написал журналист Ягиз Сабунджоглу.

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"Шахтер" официально обратился к 26-летнему игроку и его менеджеру, предложив зарплату, которая в десять раз превышает его нынешний доход в "Фенербахче".

Юксек в сезоне 2024/25 сыграл 30 матчей за "Фенербахче", отдав два ассиста. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. Аворитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 12 млн евро.

Юксек также провел 23 матча за сборную Турции, где забил гол.

Отметим, что также Туран попросил купить вингеров "Галатасарая" Барыша Йылмаза, "Истанбул Башакшехира" Ахмета Кутуджу, "Эюспора" Эмре Мора. Все варианты выглядят маловероятными, потому что у "горняков" на флангах атаки мощная конкуренция среди бразильцев.

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