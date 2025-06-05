Шахтар готується придбати Юксека з Фенербахче за наполяганням Арди Турана

Ісмаїл Юксек. Фото: "Фенербахче"

Новий тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран попросив керівництво клубу купити йому чотирьох турецьких футболістів. Однак, "гірники" готові купити лише того гравця, який закриє проблемну позицію опорного півзахисника.

Про можливий трансфер в соцмережі X написав журналіст Ягиз Сабунджоглу.

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Ісмаїл Юксек. Фото: hurriyet.com.tr

"Шахтар" веде перемовини по новому гравцю

"Шахтар" офіційно звернувся до 26-річного гравця та його менеджера, запропонувавши зарплату, яка вдесятеро перевищує його нинішній дохід у "Фенербахче".

Юксек у сезоні 2024/25 зіграв 30 матчів за "Фенербахче", віддавши два асиста. Його контракт із клубом діє до 30 червня 2028 року. Аворитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 12 млн євро.

Юксек також провів 23 матчі за збірну Туреччини, де забив гол.

Зазначимо, що також Туран попросив купити вінгерів "Галатасарая" Бариша Їлмаза, "Істанбул Башакшехіра" Ахмета Кутуджу, "Еюспора" Емре Мора. Всі варіанти виглядають малоймовірними, бо в "гірників" на флангах атаки потужна конкуренція серед бразильців.

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