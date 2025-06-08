Забарный переходит в ПСЖ — Борнмут получит огромные деньги

Илья Забарный. Фото: "Борнмут"

"ПСЖ" продолжает вести переговоры по трансферу украинского центрального защитника Ильи Забарного. При этом проблемы возникают с "Борнмутом", который хочет больше, чем французы планировали заплатить.

Сам Забарный уже принял решение уйти и уведомил об этом "Борнмут", передает портал L'equipe.

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По информации источника, спортивный советник "ПСЖ" Луиш Кампуш получил согласие Забарного на переход, что стало для французов важным аргументом в переговорах с "Борнмутом".

"Борнмут" требует за трансфер 70 млн евро, тогда как "ПСЖ" планировали потратить 45-50 млн евро. Сейчас переговоры продолжаются, и они активизировались, потому что у парижан осталось мало времени, чтобы заявить игрока на Клубный чемпионат мира.

Источник добавил, что "ПСЖ" спешит завершить сделку в течение следующих 48 часов.

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