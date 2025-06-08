Забарний переходить в ПСЖ — Борнмут отримає величезні гроші

Ілля Забарний. Фото: "Борнмут"

"ПСЖ" продовжує вести перемовини щодо трансферу українського центрального захисника Іллі Забарного. При цьому проблеми виникають з "Борнмутом", який хоче більше, ніж французи планували заплатити.

Сам Забарний вже прийняв рішення піти та повідомив про це "Борнмут", передає портал L'equipe.

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За інформацією джерела, спортивний радник "ПСЖ" Луїш Кампуш отримав згоду Забарного на перехід, що стало для французів важливим аргументом у переговорах з "Борнмутом".

"Борнмут" вимагає за трансфер 70 млн євро, тоді як "ПСЖ" планували витратити 45-50 млн євро. Наразі переговори тривають, і вони активізувалися, бо у парижан залишилось мало часу, щоб заявити гравця на Клубний чемпіонат світу.

Джерело додало, що "ПСЖ" поспішає завершити угоду протягом наступних 48 годин.

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