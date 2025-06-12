Зоря продасть центрбека в Слован за 1,4 млн євро

Центральний захисник "Зорі" Джордан. Фото: "Зоря"

Луганська "Зоря" влітку може провести вигідний трансфер на вихід з команди. Команда планує заробити на своєму захисникові.

Про це повідомили в ефірі YouTube-каналу "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, центральний захисник "Зорі" Джордан може покинути клуб, бо має пропозицію від "Слована" із Братислави, який минулого сезону був учасником Ліги чемпіонів.

Джерело уточнило, що за 26-річного бразильця пропонують 1,2-1,4 млн євро.

Джордан став гравцем "Зорі" в липні 2023 року на правах оренди, а в липні 2024 року контракт став повноцінним після викупу за 400 тисяч євро.

У сезоні 2024/25 Джордан провів 30 матчів, забив чотири м'ячі та зробив дві гольові передачі.

Зазначимо, що луганську команду влітку покине головний тренер Младен Бартулович, який вирішив очолити "Олександрію". На звільнене місце розглядають колишнього тренера команди Віктора Скрипника, наставника "Інгульця" Василя Кобіна та вільного агента і колишнього футболіста "Зорі" Желько Любеновича.

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