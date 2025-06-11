Голанн допоможе МЮ підписати одного з найкращих форвардів світу

Віктор Дьокереш святкує гол. Фото: Reuters/Pedro Rocha

"Манчестер Юнайтед" близький до трансферу шведського форварда Віктора Дьокереша. Нападник "Спортинга" вважається пріоритетною метою англійського клубу на літнє трансферне вікно.

Дьекереш провів видатний сезон у Португалії та привернув увагу топклубів Європи, повідомляє Mirror.

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Англійський "Манчестер Юнайтед" може випередити "Арсенал" у боротьбі за гравця. Одним із чинників може стати особистий зв'язок з Ерлінгом Голанном — за інформацією британських джерел, Дьокереш та зірка "Ман Сіті" є близькими друзями.

Що відомо про трансфер Дьокереша

Шведський форвард забив понад 50 голів за "Спортинг" минулого сезону. Його перехід до "МЮ" може стати возз'єднанням із Рубеном Аморімом, який очолив "червоних дияволів" після відходу з Лісабона.

Віктор Дьокереш на тлі талісмана "Спортинга". Фото: Reuters/Pedro Rocha

За інформацією британського виконавця Тома Греннана, який товаришує з Дьокерешем, форвард "веде різні розмови" та "хоче бути сусідом Голанна в Манчестері".

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