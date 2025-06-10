Забарний може побити трансферний рекорд Мудрика

Борнмут підвищив вартість Забарного
Продовжуються перемовини між "ПСЖ" та "Борнмутом" щодо трансферу українського центрального захисника Іллі Забарного. Для французів цей процес наразі виглядає все складніше.
"Борнмут" ускладнив перемовини, бо підняв вартість футболіста, передає в Х журналіст Фабріс Гокінс.
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Наразі відомо, що "ПСЖ" не да за українця навіть 50 млн євро, а "Борнмут" не готовий віддавати свого оборонця менше за 75 млн євро.
Раніше "ПСЖ" хотів, щоб Забарний перейшов до Клубного чемпіонат світу, але наразі це є малоймовірним. При цьому, перемовини продовжуватимуться й надалі.
Перемовини йдуть важко через декілька причин. По-перше, команда вже продала "Реалу" Діна Хейсена та близька до продажу в "Ліверпуль" Мілоша Керкеза. Тому вони взагалі не хочуть продавати українця.
По-друге, київське "Динамо" отримає 20% від суми продажу гравця й тому "Борнмут" з 75 млн євро чистими отримає лише 60 млн євро.
Минулого сезону Забарний провів за "Борнмут" 39 матчів, де зробив один асист.
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