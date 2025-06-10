Забарний може побити трансферний рекорд Мудрика

Ілля Забарний. Фото: УАФ

Продовжуються перемовини між "ПСЖ" та "Борнмутом" щодо трансферу українського центрального захисника Іллі Забарного. Для французів цей процес наразі виглядає все складніше.

"Борнмут" ускладнив перемовини, бо підняв вартість футболіста, передає в Х журналіст Фабріс Гокінс.

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Наразі відомо, що "ПСЖ" не да за українця навіть 50 млн євро, а "Борнмут" не готовий віддавати свого оборонця менше за 75 млн євро.

Раніше "ПСЖ" хотів, щоб Забарний перейшов до Клубного чемпіонат світу, але наразі це є малоймовірним. При цьому, перемовини продовжуватимуться й надалі.

Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Перемовини йдуть важко через декілька причин. По-перше, команда вже продала "Реалу" Діна Хейсена та близька до продажу в "Ліверпуль" Мілоша Керкеза. Тому вони взагалі не хочуть продавати українця.

По-друге, київське "Динамо" отримає 20% від суми продажу гравця й тому "Борнмут" з 75 млн євро чистими отримає лише 60 млн євро.

Минулого сезону Забарний провів за "Борнмут" 39 матчів, де зробив один асист.

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