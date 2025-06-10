Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Борнмут підвищив вартість Забарного

Борнмут підвищив вартість Забарного

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 06:40
Забарний може побити трансферний рекорд Мудрика
Ілля Забарний. Фото: УАФ

Продовжуються перемовини між "ПСЖ" та "Борнмутом" щодо трансферу українського центрального захисника Іллі Забарного. Для французів цей процес наразі виглядає все складніше.

"Борнмут" ускладнив перемовини, бо підняв вартість футболіста, передає в Х журналіст Фабріс Гокінс.

Реклама
Читайте також:
Илья Забарный
Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Забарний може побити рекорд Мудрика

Наразі відомо, що "ПСЖ" не да за українця навіть 50 млн євро, а "Борнмут" не готовий віддавати свого оборонця менше за 75 млн євро.

Раніше "ПСЖ" хотів, щоб Забарний перейшов до Клубного чемпіонат світу, але наразі це є малоймовірним. При цьому, перемовини продовжуватимуться й надалі.

Илья Забарный
Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Перемовини йдуть важко через декілька причин. По-перше, команда вже продала "Реалу" Діна Хейсена та близька до продажу в "Ліверпуль" Мілоша Керкеза. Тому вони взагалі не хочуть продавати українця.

По-друге, київське "Динамо" отримає 20% від суми продажу гравця й тому "Борнмут" з 75 млн євро чистими отримає лише 60 млн євро.

Минулого сезону Забарний провів за "Борнмут" 39 матчів, де зробив один асист.

Нагадаємо, у збірній України можуть замінити головного тренера Сергія Реброва.

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик приховує результати другої допінг-проби "Б".

"Олександрія" підпише контракт з українським тренером, який вже працює в УПЛ.

Португалець Кріштіану Роналду підтримав 17-річного Ламіна Ямала, якого знищили в фіналі Ліги націй.

футбол ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут українські легіонери (футбол)
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації