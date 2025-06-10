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Главная Спорт Борнмут повысил стоимость Забарного

Борнмут повысил стоимость Забарного

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Дата публикации 10 июня 2025 06:40
Забарный может побить трансферный рекорд Мудрика
Илья Забарный. Фото: УАФ

Продолжаются переговоры между "ПСЖ" и "Борнмутом" по трансферу украинского центрального защитника Ильи Забарного. Для французов этот процесс пока выглядит все сложнее.

"Борнмут" усложнил переговоры, потому что поднял стоимость футболиста, передает в Х журналист Фабрис Хокинс.

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Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Забарный может побить рекорд Мудрика

Сейчас известно, что "ПСЖ" не даст за украинца даже 50 млн евро, а "Борнмут" не готов отдавать своего защитника меньше чем за 75 млн евро.

Ранее "ПСЖ" хотел, чтобы Забарный перешел до Клубного чемпионата мира, но пока это маловероятно. При этом переговоры будут продолжаться и в дальнейшем.

Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Переговоры идут тяжело по нескольким причинам. Во-первых, команда уже продала "Реалу" Дина Хейсена и близка к продаже в "Ливерпуль" Милоша Керкеза. Поэтому они вообще не хотят продавать украинца.

Во-вторых, киевское "Динамо" получит 20% от суммы продажи игрока и поэтому "Борнмут" с 75 млн евро чистыми получит лишь 60 млн евро.

В прошлом сезоне Забарный провел за "Борнмут" 39 матчей, где сделал один ассист.

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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