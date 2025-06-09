Роналду объяснил, что может помешать Ямалю стать звездой футбола

Криштиану Роналду отобрал мяч у Ламина Ямаля. Фото: Reuters/Michaela Stache

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о том, как относится к молодому игроку национальной команды Испании Ламину Ямалю. Лидер "Барселоны" является одним из претендентов на "Золотой мяч".

В очном противостоянии с Ямалем Роналду одержал победу, сообщает Mundo Deportivo.

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В финале Лиги наций сборная Португалии обыграла Испанию по пенальти (5:2, 2:2 в основной час). Матч начался с того, что Криштиану Роналду отобрал мяч у Ламина Ямаля и начал атаку своей команды.

Что Роналду сказал о Ямале

В этом поединке 40-летний Криштиану Роналду забил один из голов своей команды, что в итоге позволило ей завоевать Лигу наций во второй раз в истории. Ламин Ямаль провел один из худших матчей в сезоне, почти не брал на себя инициативу и не отметился результативными действиями.

Криштиану Роналду празднует победу в Лиге наций. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Криштиану Роналду заявил, что с уважением относится к Ламину Ямалю и его достижениям. Португалец напомнил о том, что юный футболист обладает огромным потенциалом и регулярно демонстрирует это на футбольном поле.

"Ему всего 17 лет, но Ламин уже завоевал много трофеев. И все это сделано заслужено. Это феноменальный футболист, и я хотел бы, чтобы его оставили в покое. Представляю, с каким давлением Ламин ежедневно сталкивается. В таком возрасте непросто справиться с подобной проблемой. Пожалуйста, оставьте его в покое. Впереди у Ямаля долгая карьера, он точно еще успеет выиграть Лигу наций", — заявил Роналду.

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