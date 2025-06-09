Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Война Новости Экономика Спорт
ИндустрииПогодаВойскоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноЕвровидение1ШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмПромоРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиКухняЕвровидениеАвтоЭксклюзивТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Роналду назвал главную опасность для Ламина Ямаля

Роналду назвал главную опасность для Ламина Ямаля

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 09:31
Роналду объяснил, что может помешать Ямалю стать звездой футбола
Криштиану Роналду отобрал мяч у Ламина Ямаля. Фото: Reuters/Michaela Stache

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о том, как относится к молодому игроку национальной команды Испании Ламину Ямалю. Лидер "Барселоны" является одним из претендентов на "Золотой мяч". 

В очном противостоянии с Ямалем Роналду одержал победу, сообщает Mundo Deportivo.

Реклама
Читайте также:

В финале Лиги наций сборная Португалии обыграла Испанию по пенальти (5:2, 2:2 в основной час). Матч начался с того, что Криштиану Роналду отобрал мяч у Ламина Ямаля и начал атаку своей команды. 

Что Роналду сказал о Ямале 

В этом поединке 40-летний Криштиану Роналду забил один из голов своей команды, что в итоге позволило ей завоевать Лигу наций во второй раз в истории. Ламин Ямаль провел один из худших матчей в сезоне, почти не брал на себя инициативу и не отметился результативными действиями. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду празднует победу в Лиге наций. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Криштиану Роналду заявил, что с уважением относится к Ламину Ямалю и его достижениям. Португалец напомнил о том, что юный футболист обладает огромным потенциалом и регулярно демонстрирует это на футбольном поле. 

"Ему всего 17 лет, но Ламин уже завоевал много трофеев. И все это сделано заслужено. Это феноменальный футболист, и я хотел бы, чтобы его оставили в покое. Представляю, с каким давлением Ламин ежедневно сталкивается. В таком возрасте непросто справиться с подобной проблемой. Пожалуйста, оставьте его в покое. Впереди у Ямаля долгая карьера, он точно еще успеет выиграть Лигу наций", — заявил Роналду. 

Напомним, лидер сборной Украины по волейболу Анна Артышук вошла в список самых красивых спортсменок страны. 

Лидер "Шахтера" оказался на радаре у ведущих клубов из трех зарубежных чемпионатов. 

Гимнастка Таисия Онофрийчук позволила Украине установить уникальное достижение в художественной гимнастике. 

спорт футбол Криштиану Роналду Сборная Испании по футболу Сборная Португалии по футболу Ламин Ямал
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации